"Манчестер Юнайтед" попросит Погба поспособствовать трансферу Гризманна

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"Манчестер Юнайтед" попросит Погба поспособствовать трансферу Гризманна

"Манчестер Юнайтед" хочет заполучить форварда "Барселоны" Антуана Гризманна.

Как сообщает журналист Жюльен Лоренс, "красные дьяволы" могут подключить к переговорам Поля Погба, который является партнером Гризманна по сборной Франции.

Ранее сообщалось, что "Барселона" готова расстаться с Гризманном ближайшим летом за 100 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Гризманна 14 забитых мячей и 4 ассиста в 37 играх.

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