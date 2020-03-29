"Манчестер Юнайтед" попросит Погба поспособствовать трансферу Гризманна

"Манчестер Юнайтед" хочет заполучить форварда "Барселоны" Антуана Гризманна.

Как сообщает журналист Жюльен Лоренс, "красные дьяволы" могут подключить к переговорам Поля Погба, который является партнером Гризманна по сборной Франции.

Ранее сообщалось, что "Барселона" готова расстаться с Гризманном ближайшим летом за 100 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Гризманна 14 забитых мячей и 4 ассиста в 37 играх.

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