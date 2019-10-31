"Манчестер Юнайтед" после назначения Сульшера стал лидером среди клубов АПЛ по заработанным и реализованным пенальти

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"Манчестер Юнайтед" после назначения Сульшера стал лидером среди клубов АПЛ по заработанным и реализованным пенальти

В рамках 1/8 финала Кубка Английской Лиги "Манчестер Юнайтед" в гостях обыграл "Челси" благодаря дублю Маркуса Рэшфорда.

Первый гол английский форвард забил, реализовав 11-й метровый, который стал для "красных дьяволов" 17-м после назначения на пост главного тренера Уле Гуннара Сульшера.

Как сообщает Opta, манкунианцы лидируют среди всех клубов АПЛ по заработанным и реализованным (12) пенальти с тех пор как норвежец возглавил команду.

Напомним, что Сульшер сменил у руля "МЮ" Жозе Моуринью 22 декабря 2018 года.

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