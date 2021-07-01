"Манчестер Юнайтед" после покупки Санчо намерен совершить ещё четыре трансфера

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"Манчестер Юнайтед" после покупки Санчо намерен совершить ещё четыре трансфера

"Манчестер Юнайтед" не собирается останавливаться в плане усиления состава команды.

По информации The Guardian, приобретение вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо стало только первой крупной сделкой этим летом.

Ещё "красные дьяволы" могут совершить четыре трансфера. Список целей - Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Деклан Райс ("Вест Хэм"), Пау Торрес ("Вильярреал") и Киран Триппьер ("Атлетико").

Ожидается, что за Санчо "МЮ" заплатит 85 миллионов евро + бонусы до 10 миллионов.

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