"Манчестер Юнайтед" после покупки Санчо намерен совершить ещё четыре трансфера
"Манчестер Юнайтед" не собирается останавливаться в плане усиления состава команды.
По информации The Guardian, приобретение вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо стало только первой крупной сделкой этим летом.
Ещё "красные дьяволы" могут совершить четыре трансфера. Список целей - Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Деклан Райс ("Вест Хэм"), Пау Торрес ("Вильярреал") и Киран Триппьер ("Атлетико").
Ожидается, что за Санчо "МЮ" заплатит 85 миллионов евро + бонусы до 10 миллионов.
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|Команда
|М
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|1
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|27
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|2
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|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
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|27
|37
|11
|Эвертон
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|36
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|Саутгемптон
|27
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|Кристал Пэлас
|27
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18