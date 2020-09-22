"Манчестер Юнайтед" поспорит с "Ливерпулем" за Усмана Дембеле

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"Манчестер Юнайтед" поспорит с "Ливерпулем" за Усмана Дембеле

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле пользуется спросом среди топ-клубов АПЛ.

Ранее сообщалось о заинтересованности "Ливерпуля" в аренде французского нападающего.

По информации Daily Record, позаимствовать 23-летнего футболиста до конца сезона также хочет "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что большую часть прошлой кампании Дембеле пропустил из-за травм, он сыграл всего 9 матчей и забил 1 гол.

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