"Манчестер Юнайтед" поспорит за хавбека "Норвича"

Полузащитник "Норвича" Тодд Кантуэлл стал трансферной целью "Манчестер Юнайтед", сообщает Daily Mail,

По сведениям издания, "красные дьяволы" хотят заполучить перспективного англичанина наряду с "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити".

Рыночная стоимость 21-летнего хавбека оценивается в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Кантуэлл сыграл за "Норвич" 21 матч, забил 6 голов и сделал 2 ассиста.

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