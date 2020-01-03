"Манчестер Юнайтед" поспорит за хавбека "Норвича"

Теги норвич ситиманчестер юнайтедтодд кантуэллтрансферы

"Манчестер Юнайтед" поспорит за хавбека "Норвича"

Полузащитник "Норвича" Тодд Кантуэлл стал трансферной целью "Манчестер Юнайтед", сообщает Daily Mail,

По сведениям издания, "красные дьяволы" хотят заполучить перспективного англичанина наряду с "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити".

Рыночная стоимость 21-летнего хавбека оценивается в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Кантуэлл сыграл за "Норвич" 21 матч, забил 6 голов и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" интересуется четырьмя полузащитниками. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Клопп, Сульшер и Пирсон претенденты на приз лучшему тренеру декабря в АПЛ

Клопп, Сульшер и Пирсон претенденты на приз лучшему тренеру декабря в АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 19 55
2 Лестер Сити Лестер Сити 21 45
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 21 44
4 Челси Челси 21 36
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 31
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 30
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 30
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 20 29
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 28
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 21 27
11 Эвертон Эвертон 21 25
12 Саутгемптон Саутгемптон 21 25
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 25
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 21 24
15 Бернли Бернли 21 24
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 20 22
17 Астон Вилла Астон Вилла 21 21
18 Борнмут Борнмут 21 20
19 Уотфорд Уотфорд 21 19
20 Норвич Сити Норвич Сити 21 14
Полная таблица

топ-5 тегов