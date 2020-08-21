"Манчестер Юнайтед" поспорит за трансферную цель "Арсенала"

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"Манчестер Юнайтед" поспорит за трансферную цель "Арсенала"

Центральный защитник "Лилля" Габриэл Магальянес пользуется спросом в английской Премьер-лиге.

Вслед за лондонским "Арсеналом" на 22-летнего футболиста нацелился "Манчестер Юнайтед", пишет Sky Sports.

Однако именно "канониры" остаются фаворитами в гонке за перспективным бразильцем.

Магальянес также интересен "Наполи" и мадридскому "Реалу".

Рыночная стоимость игрока - 20 миллионов евро. Его контракт с "Лиллем" рассчитан до июня 2023 года.

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