"Манчестер Юнайтед" поспорит за трансферную цель "Реала" и "Атлетико"

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"Манчестер Юнайтед" поспорит за трансферную цель "Реала" и "Атлетико"

"Манчестер Юнайтед" стал третьим претендентом на центрального защитника "Вальядолида" Мохаммеда Салису.

Ранее сообщалось об интересе к 21-летнему ганцу со стороны "Реала" и "Атлетико".

По информации AS, "красные дьяволы" готовы составить конкуренцию мадридским клубам в гонке за перспективным игроком, чья сумма отступных составляет всего 12 миллионов евро.

В текущем сезоне Салису сыграл за "Вальядолид" 28 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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