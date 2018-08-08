"Манчестер Юнайтед" поставил Погба на один уровень с Неймаром

1 Теги манчестер юнайтедполь погбабарселонаювентус

"Манчестер Юнайтед" поставил Погба на один уровень с Неймаром"Манчестер Юнайтед" назвал цену на своего полузащитника Поля Погба каталонской "Барселоне" и туринскому "Ювентусу", которые проявляют заинтересованность в его подписании.

Так, по сведениям The Sun, "красные дьяволы" оценили 25-летнего хавбека в 222 миллиона евро. Такой суммой "красные дьяволы" дали ясно понять "сине-гранатовым" и "старой синьоре", что они не намерены расставаться с французом.

Напомним,  "Манчестер Юнайтед" принял решение по будущему Погба и Мартиаля. | soccernews.ru

Комментарии
Хрыстя Пеналду

бу-га-га ! Погба и за 100 лямов никому и нафиг не нужен!!!

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