"Манчестер Юнайтед" поставил Санчесу ультиматум

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"Манчестер Юнайтед" поставил Санчесу ультиматум"Манчестер Юнайтед" поставил форварду лондонского "Арсенала" Алексису Санчесу ультиматум, информирует Express.

По сведениям издания, "красные дьяволы" попросили 29-летнего нападающего "канониров" определиться со своим будущим уже в самое ближайшее время. В случае, если чилиец не даст своего ответа, "Юнайтед" будет готов переключить свое внимание на другого игрока.

В нынешнем сезоне Санчес забил 8 мячей и сделал 4 результативные передачи в 22 матчах за "Арсенал".

Напомним, ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" уже выиграл гонку за Санчеса. | soccernews.ru

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