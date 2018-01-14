"Манчестер Юнайтед" поставил Санчесу ультиматум

"Манчестер Юнайтед" поставил форварду лондонского "Арсенала" Алексису Санчесу ультиматум, информирует Express.

По сведениям издания, "красные дьяволы" попросили 29-летнего нападающего "канониров" определиться со своим будущим уже в самое ближайшее время. В случае, если чилиец не даст своего ответа, "Юнайтед" будет готов переключить свое внимание на другого игрока.

В нынешнем сезоне Санчес забил 8 мячей и сделал 4 результативные передачи в 22 матчах за "Арсенал".

Напомним, ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" уже выиграл гонку за Санчеса. | soccernews.ru