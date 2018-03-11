"Манчестер Юнайтед" поставил ультиматум Погба

Английский "Манчестер Юнайтед" поставил ультиматум своему ключевому полузащитнику Полю Погба, который пошел на конфликт со своим главным тренером Жозе Моуринью.

Как информирует The Independent, "красные дьяволы" предупредили 24-летнего хавбека, что ближайшим летом они будут готовы выставить его на трансфер, если тот не пойдет на сближение в отношениях с наставником. При этом, в случае продажи француза, "Юнайтед" планирует полностью "отбить" потраченные на него 105 миллионов евро.