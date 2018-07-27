"Манчестер Юнайтед" поставил условия для ухода Мартиаля

"Манчестер Юнайтед" поставил условия для ухода своего вингера Антони Мартиаля, информирует Mirror.

Так, по сведениям издания, "красные дьяволы" будут готовы расстаться с 22-летним французом, если, во-первых, перед его продажей им удастся подписать ему замену, а во-вторых, потенциальный покупатель будет готов выложить за него минимум 80 миллионов евро.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" претендует на защитника "Барселоны". | soccernews.ru