"Манчестер Юнайтед" поставил условия для ухода Мартиаля

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"Манчестер Юнайтед" поставил условия для ухода Мартиаля"Манчестер Юнайтед" поставил условия для ухода своего вингера Антони Мартиаля, информирует Mirror.

Так, по сведениям издания, "красные дьяволы" будут готовы расстаться с 22-летним французом, если, во-первых, перед его продажей им удастся подписать ему замену, а во-вторых, потенциальный покупатель будет готов выложить за него минимум 80 миллионов евро.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" претендует на защитника "Барселоны". | soccernews.ru

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