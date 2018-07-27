"Манчестер Юнайтед" поставил условия для ухода Мартиаля
"Манчестер Юнайтед" поставил условия для ухода своего вингера Антони Мартиаля, информирует Mirror.
Так, по сведениям издания, "красные дьяволы" будут готовы расстаться с 22-летним французом, если, во-первых, перед его продажей им удастся подписать ему замену, а во-вторых, потенциальный покупатель будет готов выложить за него минимум 80 миллионов евро.
Напомним, "Манчестер Юнайтед" претендует на защитника "Барселоны". | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Репетиция 17 тура АПЛ: "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" сыграют на Международном кубке чемпионов
-
Эмери встретится с бывшим клубом: "Арсенал" сыграет с ПСЖ
-
Старт на Лазурном берегу: "Челси" и "Интер" сыграют на Международном кубке чемпионов
-
Давид против Голиафа: "Спартак" и "Оренбург" сойдутся в первом туре РФПЛ
-
Главные новости дня: 27 июля
-
Манджукич отказался переходить в немецкий клуб
-
"Локомотив" - ЦСКА - 0:1 (обзор)
-
ЦСКА дожимает "Локомотив" и становится обладателем Суперкубка России 2018
-
Два клуба АПЛ поборются за игрока сборной Мексики
-
Уткин раскритиковал матч за Суперкубок России
-
Клопп: "Одна из моих целей в жизни - заставить Моуринью улыбнуться"
-
Игрок "Манчестер Юнайтед" сообщил о желании покинуть клуб
-
ЦСКА выпустил ролик, посвященный Головину
-
Мата: "Мы хотим позитивного сезона, показать хороший футбол и выиграть несколько трофеев"
-
"Барселона" получила предложение по Мине
-
"Бавария" планирует побороться за Мартиаля
-
"Челси" на замену Куртуа рассматривает еще двух вратарей
-
"Арсенал" интересуется еще одним игроком "Сампдории"
-
ЦСКА теряет Дзагоева
-
Орлов прокомментировал трансфер Головина в "Монако"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31