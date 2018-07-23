"Манчестер Юнайтед" поставил условия по трансферу Мартиаля

"Манчестер Юнайтед" поставил условия по трансферу своего вингера Антони Мартиаля в другой клуб, информирует Daily Mirror.

Так, по сведениям источника, "красные дьяволы" будут готовы расстаться с 22-летним французом, если по нему поступит предложение в размере не менее 67 миллионов евро. При этом продажа игрока в другой английский клуб манкунианцами полностью исключается.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" рассматривает три кандидатуры на усиление своего центра обороны. | soccernews.ru