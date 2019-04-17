"Манчестер Юнайтед" потерпел пять поражений в семи последних матчах

В ответном четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов "Барселона" разгромила "Манчестер Юнайтед" со счётом 3:0.

Таким образом, "красные дьяволы" потерпели пять поражений в семи последних матчах. До игры на "Камп Ноу" манкунианцы уступили всё той же "Барселоне", дважды "Вулверхэмптону" и "Арсеналу".

Стоит отметить, что до этого кризисного периода "МЮ" под руководством Уле Гуннара Сульшера проиграл всего один матч из 17.

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