"Манчестер Юнайтед" потерпел второе поражение подряд в АПЛ

1 Теги манчестер юнайтедбернли

"Манчестер Юнайтед" потерпел второе поражение подряд в АПЛ
В матче 24-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на своем поле проиграл "Бернли" со счетом 0:2. Победу "бордовым" принесли голы Криса Вуда и Джея Родригеса. 

"Манчестер Юнайтед" потерпел второе поражение подряд в английской Премьер-лиге, но сохранил пятое место в турнирной таблице. "Бернли" поднялся на 13-ю позицию.

"Манчестер Юнайтед" – "Бернли" - 0:2 (0:1)
Голы: Вуд, 39 - 0:1, Родригес, 56 - 0:2

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уильямс (Шоу, 69), Джонс, Магуайр, Уан-Биссака, Матич, Мата, Перейра (Гринвуд, 46), Фред, Марсьяль, Джеймс (Лингард, 69).

Не пропустите: "Тоттенхэм" и "Лестер" добились побед в чемпионате Англии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Бернли - красавцы!

Ответить

главное

"Реал" благодаря автоголу победил клуб третьего дивизиона в Кубке Испании

"Реал" благодаря автоголу победил клуб третьего дивизиона в Кубке Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 22 64
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 23 45
4 Челси Челси 24 40
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 34
6 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 34
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 24 33
8 Тоттенхэм Тоттенхэм 23 31
9 Саутгемптон Саутгемптон 24 31
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 24 30
11 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 24 30
12 Эвертон Эвертон 24 30
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 24 30
14 Бернли Бернли 23 27
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 24 25
16 Астон Вилла Астон Вилла 24 25
17 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 22 23
18 Борнмут Борнмут 24 23
19 Уотфорд Уотфорд 24 23
20 Норвич Сити Норвич Сити 23 17
Полная таблица

топ-5 тегов