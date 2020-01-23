"Манчестер Юнайтед" потерпел второе поражение подряд в АПЛ
В матче 24-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на своем поле проиграл "Бернли" со счетом 0:2. Победу "бордовым" принесли голы Криса Вуда и Джея Родригеса.
"Манчестер Юнайтед" потерпел второе поражение подряд в английской Премьер-лиге, но сохранил пятое место в турнирной таблице. "Бернли" поднялся на 13-ю позицию.
"Манчестер Юнайтед" – "Бернли" - 0:2 (0:1)
Голы: Вуд, 39 - 0:1, Родригес, 56 - 0:2
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уильямс (Шоу, 69), Джонс, Магуайр, Уан-Биссака, Матич, Мата, Перейра (Гринвуд, 46), Фред, Марсьяль, Джеймс (Лингард, 69).
Не пропустите: "Тоттенхэм" и "Лестер" добились побед в чемпионате Англии. | http://soccernews.ru
главное
-
Гол Роналду помог "Ювентусу" выбить "Рому" из Кубка Италии
-
Роналду отметился голом в 15-м из 17 клубных турниров, в которых принимал участие
-
"Барселона" с огромным трудом обыграла клуб третьего дивизиона в Кубке Испании
-
Ананидзе стал игроком кипрского "Анортосиса"
-
"Зенит" может серьезно наказать Кокорина за отказ переходить в "Сочи"
Лента новостей
-
Ананидзе рассказал, почему он решил перейти в кипрский клуб
-
1
"Манчестер Юнайтед" потерпел второе поражение подряд в АПЛ
-
ПСЖ разгромил "Реймс" и вышел в финал Кубка лиги
-
"Реал" благодаря автоголу победил клуб третьего дивизиона в Кубке Испании
-
1
Гол Роналду помог "Ювентусу" выбить "Рому" из Кубка Италии
-
Хет-трик де Йонга принес "Аяксу" крупную победу в Кубке Нидерландов
-
"Тоттенхэм" и "Лестер" добились побед в чемпионате Англии
-
Роналду отметился голом в 15-м из 17 клубных турниров, в которых принимал участие
-
Озил ведет переговоры с клубом МЛС
-
"Авангард" расторг контракт с экс-хавбеком "Локомотива" Касаевым
-
В РФС не исключили ухода Семака из "Зенита"
-
"Барселона" с огромным трудом обыграла клуб третьего дивизиона в Кубке Испании
-
Ананидзе стал игроком кипрского "Анортосиса"
-
"Тоттенхэм" согласовал трансфер экс-форварда "Реала"
-
"Бавария" объявила о переходе хавбека "Аякса"
-
"Краснодар" добился победы над бухарестским "Динамо" в товарищеском матче
-
ПСЖ назвал "Арсеналу" цену на Курзаву
-
Форварда "Реала" едва не ограбили в торговом центре
-
Медведев и Семак провели срочное совещание из-за ситуации с Кокориным
-
"Вообще убийство". Вратарь "Спартака" оценил сбор в ОАЭ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|22
|64
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|23
|45
|4
|Челси
|24
|40
|5
|Манчестер Юнайтед
|23
|34
|6
|Вулверхэмптон
|23
|34
|7
|Шеффилд Юнайтед
|24
|33
|8
|Тоттенхэм
|23
|31
|9
|Саутгемптон
|24
|31
|10
|Арсенал Лондон
|24
|30
|11
|Кристал Пэлас
|24
|30
|12
|Эвертон
|24
|30
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|30
|14
|Бернли
|23
|27
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|25
|16
|Астон Вилла
|24
|25
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|23
|18
|Борнмут
|24
|23
|19
|Уотфорд
|24
|23
|20
|Норвич Сити
|23
|17