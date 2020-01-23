"Манчестер Юнайтед" потерпел второе поражение подряд в АПЛ



В матче 24-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на своем поле проиграл "Бернли" со счетом 0:2. Победу "бордовым" принесли голы Криса Вуда и Джея Родригеса.

"Манчестер Юнайтед" потерпел второе поражение подряд в английской Премьер-лиге, но сохранил пятое место в турнирной таблице. "Бернли" поднялся на 13-ю позицию.

"Манчестер Юнайтед" – "Бернли" - 0:2 (0:1)

Голы: Вуд, 39 - 0:1, Родригес, 56 - 0:2

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уильямс (Шоу, 69), Джонс, Магуайр, Уан-Биссака, Матич, Мата, Перейра (Гринвуд, 46), Фред, Марсьяль, Джеймс (Лингард, 69).

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