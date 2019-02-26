"Манчестер Юнайтед" потерял 10 игроков перед ближайшим матчем АПЛ

Теги манчестер юнайтедкристал пэласмаркус рэшфордхуан матанеманья матич

"Манчестер Юнайтед" потерял 10 игроков перед ближайшим матчем АПЛ

Сразу 10 игроков "Манчестер Юнайтед" могут не сыграть в матче 28-го тура чемпионата Англии с "Кристал Пэлас" из-за травм, сообщает Goal.

По сведениям издания, в данный момент в лазарете манкунианцев находятся: защитники Фил Джонс, Маттео Дармиан и Антонио Валенсия, полузащитники Неманя Матич, Андер Эррера, Джесси Лингард и Хуан Мата, а также нападающие Маркус Рэшфорд и Мэйсон Гринвуд.

Впрочем, есть шанс, что некоторые из них успеют восстановиться к матчу, который состоится 27 февраля.

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