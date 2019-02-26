"Манчестер Юнайтед" потерял 10 игроков перед ближайшим матчем АПЛ

Сразу 10 игроков "Манчестер Юнайтед" могут не сыграть в матче 28-го тура чемпионата Англии с "Кристал Пэлас" из-за травм, сообщает Goal.

По сведениям издания, в данный момент в лазарете манкунианцев находятся: защитники Фил Джонс, Маттео Дармиан и Антонио Валенсия, полузащитники Неманя Матич, Андер Эррера, Джесси Лингард и Хуан Мата, а также нападающие Маркус Рэшфорд и Мэйсон Гринвуд.

Впрочем, есть шанс, что некоторые из них успеют восстановиться к матчу, который состоится 27 февраля.

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