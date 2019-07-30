"Манчестер Юнайтед" потерял Байи на длительный срок



Ивуарийский защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист перенес операцию на травмированном мениске и пропустил не менее 4-5 месяцев. Эту травму он получил в матче Международного кубка чемпионов с "Тоттенхэмом" (2:1).

Таким образом, ивуариец вернется в строй не раньше декабря. Стоит отметить, что это уже не первая тяжелая травма игрока. Ранее он из-за разрыва крестообразных связок колена пропустил более полугода.

25-летний Байи выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2016 года. Всего он провел за английский клуб 74 матча во всех турнирах и забил 1 гол. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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