"Манчестер Юнайтед" потерял двух своих лидеров из-за столкновения на тренировке

У "Манчестер Юнайтед" возникли серьёзные кадровые проблемы в преддверии сегодняшнего матча с "Борнмутом".

По информации Mirror, из строя выбыли сразу два ведущих полузащитника "красных дьяволов" Бруну Фернандеш и Поль Погба.

Португалец и француз столкнулись на тренировке команды друг с другом и оба травмировались. Степень серьёзности повреждений пока неизвестна.

Напомним, что матч "МЮ" - "Борнмут" начнётся в 17:00 по московскому времени.

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