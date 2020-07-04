"Манчестер Юнайтед" потерял двух своих лидеров из-за столкновения на тренировке

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"Манчестер Юнайтед" потерял двух своих лидеров из-за столкновения на тренировке

У "Манчестер Юнайтед" возникли серьёзные кадровые проблемы в преддверии сегодняшнего матча с "Борнмутом".

По информации Mirror, из строя выбыли сразу два ведущих полузащитника "красных дьяволов" Бруну Фернандеш и Поль Погба.

Португалец и француз столкнулись на тренировке команды друг с другом и оба травмировались. Степень серьёзности повреждений пока неизвестна.

Напомним, что матч "МЮ" - "Борнмут" начнётся в 17:00 по московскому времени.

Не пропустите: Погба готов остаться в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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