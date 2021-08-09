"Манчестер Юнайтед" потерял интерес к Триппьеру

Фото: инстаграм Триппьера/Автор неизвестен

Английский защитник Киран Триппер, вероятнее всего, останется в "Атлетико".

Как сообщает Давид Андерсон, "Манчестер Юнайтед" потерял интерес к футболисту. Сульшер решил, что ему больше никто не нужен.

Клуб изначально был готов позволить Диогу Далоту снова вернуться в "Милан". Но они передумали из-за его выступления за Португалию на ЕВРО-2020 и после того, как он хорошо проявил себя в предсезонке.

Сульшер стремится как можно быстрее интегрировать Рафаэля Варана в свою команду. Центральный защитник соблюдает специально разработанную программу тренировок дома, пока находится на карантине.

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