"Манчестер Юнайтед" потерял очки в матче с "Эвертоном"
Фото твиттер АПЛ
В рамках 7-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" в родных стенах упустил победу над "Эвертоном".
Голами в этом матче отличились Антони Марсьяль и Эндрос Таунсенд.
Форвард "красных дьяволов" Криштиану Роналду вышел на замену во втором тайме, но забить не смог.
"Манчестер Юнайтед" – "Эвертон" - 1:1
Голы: 1:0 – 43 Марсьяль, 1:1 – 65 Таунсенд.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Линделеф, Шоу, Фред (Погба, 70), Бруну Фернандеш, Мактомини, Кавани (Роналду, 57), Марсьяль (Санчо, 57), Гринвуд.
"Эвертон": Пикфорд, Годфри, Кин, Мина, Динь, Таунсенд, Аллан, Дукуре, Грэй (Доббин, 90), Рондон, Гордон (Дэвис, 72).
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|27
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|27
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|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
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|27
|36
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|27
|31
|15
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|27
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|16
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|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
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|19
|Уотфорд
|27
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