"Манчестер Юнайтед" потерял очки в матче с "Эвертоном"

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"Манчестер Юнайтед" потерял очки в матче с "Эвертоном"

Фото твиттер АПЛ

В рамках 7-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" в родных стенах упустил победу над "Эвертоном".

Голами в этом матче отличились Антони Марсьяль и Эндрос Таунсенд.

Форвард "красных дьяволов" Криштиану Роналду вышел на замену во втором тайме, но забить не смог.

"Манчестер Юнайтед" – "Эвертон" - 1:1

Голы: 1:0 – 43 Марсьяль, 1:1 – 65 Таунсенд.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Линделеф, Шоу, Фред (Погба, 70), Бруну Фернандеш, Мактомини, Кавани (Роналду, 57), Марсьяль (Санчо, 57), Гринвуд.

"Эвертон": Пикфорд, Годфри, Кин, Мина, Динь, Таунсенд, Аллан, Дукуре, Грэй (Доббин, 90), Рондон, Гордон (Дэвис, 72).
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