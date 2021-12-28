"Манчестер Юнайтед" потерял очки в матче с "Ньюкаслом" в АПЛ

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"Манчестер Юнайтед" потерял очки в матче с "Ньюкаслом" в АПЛФото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" потерял очки в матче с "Ньюкаслом" на выезде в 19-м туре АПЛ.

"Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед" - 1:1

Голы: Сен-Максимен, 7 - 1:0, Кавани, 71 - 1:1.

"Ньюкасл" - Дубравка, Крафт, Шер, Ласселс, Манкильо, Фрэйзер (Альмирон, 75), Сен-Максимен, Шелви, Лонгстафф, Уилсон (Мерфи, 45), Жоэлинтон.

"Манчестер Юнайтед" - Де Хеа, Диогу Далот, Варан, Магуайр, Теллес, Фред (Санчо, 46), Бруну Фернандеш, Мактомини (Матич, 78), Роналду, Рэшфорд, Гринвуд (Кавани, 46).

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