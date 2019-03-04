"Манчестер Юнайтед" потерял звездного игрока на длительный срок

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"Манчестер Юнайтед" потерял звездного игрока на длительный срок

Чилийский нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес выбыл из строя из-за травмы, сообщает Telegraph.

По сведениям издания, у футболиста диагностировано повреждение колена и он пропустит от шести до восьми недель. Эту травму форвард получил в матче 29-го тура чемпионата Англии с "Саутгемптоном" (3:2). Таким образом, чилиец не выйдет на поле до конца апреля.

Напомним, что 29-летний Санчес является самым высокооплачиваемым игроком "Манчестер Юнайтед" с зарплатой в 29 миллионов евро в год. В нынешнем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Основной форвард "Манчестер Юнайтед" пропустит битву с ПСЖ в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru

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