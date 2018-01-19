"Манчестер Юнайтед" потратит на Роналду 400 миллионов евро

"Манчестер Юнайтед" серьезно рассматривает вариант с возвращением Криштиану Роналду.

Как сообщает AS, за футболиста клубу придется заплатить около 200 миллионов евро. Еще столько же может уйти на зарплату футболиста.

Если верить СМИ, то португалец уже давно хочет покинуть "Реал". По данным некоторых источников, в первую очередь 32-летний игрок думает над переходом именно в "МЮ".

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