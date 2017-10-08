"Манчестер Юнайтед" повесил ценник на Мартиаля

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"Манчестер Юнайтед" повесил ценник на Мартиаля"Манчестер Юнайтед" повесил ценник на своего вингера Антони Мартиаля, информирует Sun on Sunday.

По сведениям издания, "красные дьяволы" будут готовы расстаться со своим 21-летним футболистом, если за него будет предложено не менее 55-ти миллионов евро.

Отметим, что "Юнайтед" приобрел Мартиаля в 2015-м году у "Монако" за 60 миллионов евро.

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