"Манчестер Юнайтед" повесил ценник на Мартиаля

"Манчестер Юнайтед" повесил ценник на своего вингера Антони Мартиаля, информирует goal.com со ссылкой на Calciomercato.com.

Так, по сведениям источника, "красные дьяволы" будут готовы расстаться с 22-летним игроком уже ближайшим летом, если по нему поступит предложение в размере не менее 55-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мартиаль забил 11 мячей и сделал 10 результативных передач в 41 матче за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, на Мартиаля претендуют два европейских топ-клуба. | soccernews.ru