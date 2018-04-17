"Манчестер Юнайтед" повесил ценник на Мартиаля

Теги манчестер юнайтедантони мартиаль

"Манчестер Юнайтед" повесил ценник на Мартиаля"Манчестер Юнайтед" повесил ценник на своего вингера Антони Мартиаля, информирует goal.com со ссылкой на Calciomercato.com.

Так, по сведениям источника, "красные дьяволы" будут готовы расстаться с 22-летним игроком уже ближайшим летом, если по нему поступит предложение в размере не менее 55-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мартиаль забил 11 мячей и сделал 10 результативных передач в 41 матче за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, на Мартиаля претендуют два европейских топ-клуба. | soccernews.ru

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