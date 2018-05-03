"Манчестер Юнайтед" повесил ценник на Мартиаля

Теги манчестер юнайтедантони мартиаль

"Манчестер Юнайтед" повесил ценник на Мартиаля"Манчестер Юнайтед" повесил ценник на своего вингера Антони Мартиаля, который выразил желание ближайшим летом покинуть клуб.

Так, по сведениям Corriere dello Sport, "красные дьяволы" будут готовы расстаться с 22-летним игроком, если по нему поступит предложение в размере не менее 50-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мартиаль забил 11 мячей и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Мартиалем интересуется уже четыре топ-клуба. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Остатки мотивации: "Манчестер Юнайтед" гостит у "Брайтона"

Остатки мотивации: "Манчестер Юнайтед" гостит у "Брайтона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 35 93
2 Манчестер Юнайтед 35 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 35 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 36 48
9 Лестер Сити 35 44
10 Ньюкасл Юнайтед 35 41
11 Кристал Пэлас 36 38
12 Борнмут 36 38
13 Уотфорд 36 38
14 Брайтон & Хоув Альбион 35 37
15 Вест Хэм Юнайтед 35 35
16 Хаддерсфилд Таун 35 35
17 Суонси Сити 35 33
18 Саутгемптон 35 32
19 Сток Сити 36 30
20 Вест Бромвич Альбион 36 28
Полная таблица

топ-5 тегов