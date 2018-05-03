"Манчестер Юнайтед" повесил ценник на Мартиаля

"Манчестер Юнайтед" повесил ценник на своего вингера Антони Мартиаля, который выразил желание ближайшим летом покинуть клуб.

Так, по сведениям Corriere dello Sport, "красные дьяволы" будут готовы расстаться с 22-летним игроком, если по нему поступит предложение в размере не менее 50-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мартиаль забил 11 мячей и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Мартиалем интересуется уже четыре топ-клуба. | soccernews.ru