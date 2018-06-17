"Манчестер Юнайтед" повесил ценник на Мартиаля

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"Манчестер Юнайтед" повесил ценник на Мартиаля

"Манчестер Юнайтед" определился со стоимостью форварда Антони Мартиаля.

Как сообщает Mirror, "МЮ" хочет выручить с продажи игрока не менее 85 миллионов евро. Сам футболист хочет летом сменить клуб.

Ранее сообщалось, что в услугах Мартиаля заинтересованы "Тоттенхэм" и "Ювентус".

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