"Манчестер Юнайтед" повесил ценник на Мартиаля

"Манчестер Юнайтед" повесил ценник на своего вингера Антони Мартиаля, информирует Mirror.

По сведениям издания, "красные дьяволы" будут готовы этим летом расстаться с 22-летним игроком, чтобы получить средства на приобретение новых игроков. При этом с продажи француза они намерены выручить не менее 90 миллионов евро.

Напомним, Моуринью требует от "Манчестер Юнайтед" выделить 67 миллионов евро на покупку нового игрока. | soccernews.ru