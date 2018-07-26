"Манчестер Юнайтед" повесил ценник на Мартиаля

Теги манчестер юнайтеджозе моуринью

"Манчестер Юнайтед" повесил ценник на Мартиаля"Манчестер Юнайтед" повесил ценник на своего вингера Антони Мартиаля, информирует Mirror.

По сведениям издания, "красные дьяволы" будут готовы этим летом расстаться с 22-летним игроком, чтобы получить средства на приобретение новых игроков. При этом с продажи француза они намерены выручить не менее 90 миллионов евро.

Напомним,  Моуринью требует от "Манчестер Юнайтед" выделить 67 миллионов евро на покупку нового игрока. | soccernews.ru

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