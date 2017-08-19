"Манчестер Юнайтед" повторил достижение 110-летней давности

В рамках второго тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" в гостях разгромил "Суонси" со счётом 4:0.

Напомним, что в первом туре "красные дьяволы" с аналогичным счётом победили "Вест Хэм".

Таким образом, "МЮ" забил по четыре гола в двух стартовых матчах чемпионата. Как сообщает Opta, это достижение покорилось манкунианцам впервые за 110 лет (с сезона 1907/08). | http://soccernews.ru