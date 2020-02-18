"Манчестер Юнайтед" повторил достижение 1965 года

Теги манчестер юнайтедчелсистатистика

"Манчестер Юнайтед" повторил достижение 1965 года

"Манчестер Юнайтед" впервые за последние 55 лет дважды всухую обыграл "Челси" в чемпионате Англии в одном сезоне.

В сезоне-1964/65 манкунианцы также, как и в нынешнем, победили "Челси" со счетом 4:0 и 2:0. Стоит отметить, что "МЮ" сумел выиграть у "Челси" два раза за сезон впервые с сезона-1987/88.

Благодаря победе "Манчестер Юнайтед" вышел на седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги и отстает от зоны Лиги Чемпионов на три очка. "Челси" остался на четвертой позиции.

Не пропустите: Владельцы "Манчестер Юнайтед" определились с ценой на клуб. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 17 февраля

Главные новости дня: 17 февраля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 26 76
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 25 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 26 50
4 Челси Челси 26 41
5 Тоттенхэм Тоттенхэм 26 40
6 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 26 39
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 26 38
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 26 36
9 Эвертон Эвертон 26 36
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 26 34
11 Бернли Бернли 26 34
12 Саутгемптон Саутгемптон 26 31
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 26 31
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 26 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
16 Борнмут Борнмут 26 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 26 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 25 24
19 Уотфорд Уотфорд 26 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 26 18
Полная таблица

топ-5 тегов