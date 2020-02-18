"Манчестер Юнайтед" повторил достижение 1965 года

"Манчестер Юнайтед" впервые за последние 55 лет дважды всухую обыграл "Челси" в чемпионате Англии в одном сезоне.

В сезоне-1964/65 манкунианцы также, как и в нынешнем, победили "Челси" со счетом 4:0 и 2:0. Стоит отметить, что "МЮ" сумел выиграть у "Челси" два раза за сезон впервые с сезона-1987/88.

Благодаря победе "Манчестер Юнайтед" вышел на седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги и отстает от зоны Лиги Чемпионов на три очка. "Челси" остался на четвертой позиции.

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