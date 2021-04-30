"Манчестер Юнайтед" повторил достижение 57-летней давности

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"Манчестер Юнайтед" крупно обыграл "Рому" (6:2) в первой полуфинальной игре Лиги Европы.

Как сообщает Opta, "МЮ" стал первой командой за последние 57 лет, которая смогла забить 6 голов в одном полуфинале еврокубкового турнира.

В 1964 году это удалось сделать "Реалу", который отгрузил 6 голов в ворота "Цюриха" в полуфинале Кубка чемпионов.

Ответная игра между "Ромой" и "МЮ" пройдет 6 мая в Риме.

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