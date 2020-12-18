"Манчестер Юнайтед" повторил достижение "Тоттенхэма", "Челси" и "Манчестер Сити"

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"Манчестер Юнайтед" повторил достижение "Тоттенхэма", "Челси" и "Манчестер Сити"

Победа над "Шеффилд Юнайтед" (3:2) стала десятой подряд на выезде для "Манчестер Юнайтед" в АПЛ.

Как сообщает Opta, "красные дьяволы" стали четвёртой командой в истории чемпионатов Англии с аналогичной серией.

Ранее подобное удавалось только "Тоттенхэму" (10 побед с апреля по октябрь 1960 года), "Челси" (11 побед с апреля по декабрь 2008 года) и "Манчестер Сити" (11 побед с мая по декабрь 2017 года).

Повторить рекорд турнира по этому показателю "МЮ" сможет 26 декабря в гостевом матче с "Лестером".

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4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
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12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
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