"Манчестер Юнайтед" повторил худший старт в АПЛ в эпоху после Фергюсона
"Манчестер Юнайтед" провально начал сезон в английской Премьер-лиге.
В воскресенье "красные дьяволы" проиграли лондонскому "Арсеналу" и остались на 15-м месте в турнирной таблице.
Команда Уле Гуннара Сульшера набрала 7 очков в 6 стартовых турах АПЛ. Это повторение худшего результата в эпоху после ухода на пенсию сэра Алекса Фергюсона.
Ранее подобное было только в сезоне 2013/14, когда "МЮ" возглавлял Дэвид Мойес.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18