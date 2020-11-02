"Манчестер Юнайтед" повторил худший старт в АПЛ в эпоху после Фергюсона

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"Манчестер Юнайтед" повторил худший старт в АПЛ в эпоху после Фергюсона

"Манчестер Юнайтед" провально начал сезон в английской Премьер-лиге.

В воскресенье "красные дьяволы" проиграли лондонскому "Арсеналу" и остались на 15-м месте в турнирной таблице.

Команда Уле Гуннара Сульшера набрала 7 очков в 6 стартовых турах АПЛ. Это повторение худшего результата в эпоху после ухода на пенсию сэра Алекса Фергюсона.

Ранее подобное было только в сезоне 2013/14, когда "МЮ" возглавлял Дэвид Мойес.

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