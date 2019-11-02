"Манчестер Юнайтед" повторил клубный антирекорд

"Манчестер Юнайтед" пропустил в 11-м выездном матче АПЛ подряд.

Сегодня ворота "красных дьяволов" поразил играющий дома "Борнмут" - отличился норвежский форвард Джошуа Кинг.

Как сообщает Gracenote Live, вышеуказанная серия "МЮ" - это повторение клубного антирекорда.

Ранее манкунианцы не могли отыграть на ноль в 11 гостевых поединках Премьер-лиги кряду с августа 2002 по январь 2003 года.

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