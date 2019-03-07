"Манчестер Юнайтед" повторил клубный рекорд более, чем 50-летней давности

1 Теги манчестер юнайтед

"Манчестер Юнайтед" повторил клубный рекорд более, чем 50-летней давности

"Манчестер Юнайтед" выигрывает у ПСЖ в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов (2:1, второй тайм).

Таким образом, манкунианцы отличились в 21-м гостевом матче подряд во всех турнирах.

Благодаря этому "МЮ" повторил клубный рекорд, который был установлен в 1957 году.

Не пропустите: Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" рассказал о несостоявшемся переходе Бэйла.  | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Все таки чемпиоский дух за сотни миллионов не купишь. Что бы быть лучшим в Европе, надо уметь даже с плохой игрой, выгрызать результат. И деньги тут не главное. Именно поэтому, такие клубы как Барселона, ПСЖ и Мс, бездарно вылетают из лч который год, тратя при этом баснословные суммы. Сульшер даже по повадкам напоминает молодого Ферги. Удачи МЮ и их тренеру отдельно!

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 6 марта

Главные новости дня: 6 марта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 29 71
2 Ливерпуль Ливерпуль 29 70
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 29 61
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 29 58
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 29 57
6 Челси Челси 28 56
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 29 43
8 Уотфорд Уотфорд 29 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 29 39
10 Эвертон Эвертон 29 37
11 Лестер Сити Лестер Сити 29 35
12 Борнмут Борнмут 29 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 29 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 29 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 28 30
16 Бернли Бернли 29 30
17 Саутгемптон Саутгемптон 29 27
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 29 25
19 Фулхэм Фулхэм 29 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 29 14
Полная таблица

топ-5 тегов