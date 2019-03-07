"Манчестер Юнайтед" повторил клубный рекорд более, чем 50-летней давности

"Манчестер Юнайтед" выигрывает у ПСЖ в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов (2:1, второй тайм).

Таким образом, манкунианцы отличились в 21-м гостевом матче подряд во всех турнирах.

Благодаря этому "МЮ" повторил клубный рекорд, который был установлен в 1957 году.

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