"Манчестер Юнайтед" повторил рекорд АПЛ
В 22 туре Английской Премьер Лиги "Манчестер Юнайтед" не оставил шансов "Саутгемптону". Подопечные Сульшера повторили рекорд АПЛ, забив в ворота соперника 9 безответных мячей.
Что примечательно, "Юнайтед" повторил свой собственный результат. В 1995 году с таким же счетом был обыгран "Ипсвич".
Так же разгромить соперника удалось в октябре 2019 года "Лестеру". И тут уже стоит пожалеть "Саутгемптон", ведь именно ему "лисы" в гостях забили рекордное количество голов.
Как и в матче против "МЮ", так и во встрече с "Лестером" команда Ральфа Хазенхюттля играла в меньшинстве после удаления в первом тайме.
Теперь "святые" обладают сомнительным рекордом. Они пропустили по 9 мячей и дома и в гостях.
Читать подробности матча: "Манчестер Юнайтед" с хоккейным счетом разгромил "Саутгемптон" | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18