"Манчестер Юнайтед" повторил рекорд АПЛ

В 22 туре Английской Премьер Лиги "Манчестер Юнайтед" не оставил шансов "Саутгемптону". Подопечные Сульшера повторили рекорд АПЛ, забив в ворота соперника 9 безответных мячей.

Что примечательно, "Юнайтед" повторил свой собственный результат. В 1995 году с таким же счетом был обыгран "Ипсвич".



Так же разгромить соперника удалось в октябре 2019 года "Лестеру". И тут уже стоит пожалеть "Саутгемптон", ведь именно ему "лисы" в гостях забили рекордное количество голов.



Как и в матче против "МЮ", так и во встрече с "Лестером" команда Ральфа Хазенхюттля играла в меньшинстве после удаления в первом тайме.



Теперь "святые" обладают сомнительным рекордом. Они пропустили по 9 мячей и дома и в гостях.



Читать подробности матча: "Манчестер Юнайтед" с хоккейным счетом разгромил "Саутгемптон" | http://soccernews.ru