"Манчестер Юнайтед" повторил рекорд АПЛ

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"Манчестер Юнайтед" повторил рекорд АПЛВ 22 туре Английской Премьер Лиги "Манчестер Юнайтед" не оставил шансов "Саутгемптону". Подопечные Сульшера повторили рекорд АПЛ, забив в ворота соперника 9 безответных мячей. 

Что примечательно, "Юнайтед" повторил свой собственный результат. В 1995 году с таким же счетом был обыгран "Ипсвич".

Так же разгромить соперника удалось в октябре 2019 года "Лестеру". И тут уже стоит пожалеть "Саутгемптон", ведь именно ему "лисы" в гостях забили рекордное количество голов.

Как и в матче против "МЮ", так и во встрече с "Лестером" команда Ральфа Хазенхюттля  играла в меньшинстве после удаления в первом тайме.

Теперь "святые" обладают сомнительным рекордом. Они пропустили по 9 мячей и дома и в гостях.

Читать подробности матча: "Манчестер Юнайтед" с хоккейным счетом разгромил "Саутгемптон" | http://soccernews.ru
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"Манчестер Юнайтед" с хоккейным счетом разгромил "Саутгемптон"

"Манчестер Юнайтед" с хоккейным счетом разгромил "Саутгемптон"

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