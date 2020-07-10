"Манчестер Юнайтед" повторил рекорд АПЛ по заработанным пенальти за один сезон

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"Манчестер Юнайтед" повторил рекорд АПЛ по заработанным пенальти за один сезон

Во вчерашнем матче с "Астон Виллой" в рамках 34-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" получил право в 13-й раз пробить пенальти в текущем розыгрыше турнира.

Как сообщает Gracenote Live, это повторение рекорда Премьер-лиги по числу 11-метровых за один сезон.

Ранее аналогичного показателя добивались только две команды - "Лестер" в сезоне 2015/16 и "Кристал Пэлас" в сезоне 2004/05.

У "МЮ" ещё есть четыре матча, чтобы стать абсолютным рекордсменом АПЛ по заработанным пенальти в течение одного чемпионата.

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