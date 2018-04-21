"Манчестер Юнайтед" повторил рекорд "Арсенала"

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"Манчестер Юнайтед" повторил рекорд "Арсенала"

В полуфинальном матче Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" взял верх над "Тоттенхэмом" и пробился в финал турнира.

Таким образом, "красные дьяволы" повторили рекорд "Арсенала" - в активе обеих команд теперь по 20 финалов Кубка Англии.

Также "МЮ" в случае победы в текущем розыгрыше турнира догонит "канониров" по числу выигранных Кубков (13).

Не пропустите видеообзор матча "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 33 87
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 35 71
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 34 63
6 Арсенал Лондон 33 54
7 Бернли 34 52
8 Лестер Сити 34 44
9 Эвертон 34 42
10 Ньюкасл Юнайтед 33 41
11 Борнмут 35 38
12 Уотфорд 34 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
14 Вест Хэм Юнайтед 33 35
15 Хаддерсфилд Таун 34 35
16 Кристал Пэлас 34 34
17 Суонси Сити 33 33
18 Саутгемптон 34 29
19 Сток Сити 34 28
20 Вест Бромвич Альбион 35 25
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