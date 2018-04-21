"Манчестер Юнайтед" повторил рекорд "Арсенала"

В полуфинальном матче Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" взял верх над "Тоттенхэмом" и пробился в финал турнира.

Таким образом, "красные дьяволы" повторили рекорд "Арсенала" - в активе обеих команд теперь по 20 финалов Кубка Англии.

Также "МЮ" в случае победы в текущем розыгрыше турнира догонит "канониров" по числу выигранных Кубков (13).

Не пропустите видеообзор матча "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм". | http://soccernews.ru