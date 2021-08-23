"Манчестер Юнайтед" повторил рекорд "Арсенала" в АПЛ

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"Манчестер Юнайтед" повторил рекорд "Арсенала" в АПЛ

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" продлил серию без поражений в выездных матчах английской Премьер-лиги.

"Красные дьяволы" не проигрывают в гостях в чемпионате в 27 встречах подряд - 17 побед и 10 ничьих.

Это повторение рекорда АПЛ, установленного лондонским "Арсеналом" в период с апреля 2003-го по сентябрь 2004-го года.

Следующий соперник "МЮ" - "Вулверхэмптон". Матч состоится 29 августа.

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