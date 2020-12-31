"Манчестер Юнайтед" поздравил Фергюсона с 79-летием

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"Манчестер Юнайтед" поздравил Фергюсона с 79-летием"Манчестер Юнайтед" в своем официальном твиттере разместили поздравления с Днем Рождения Алекса Фергюсона.

Экс-главный тренер "красных дьяволов" отмечает 79-летие.

"Величайший. С днем рождения, сэр Алекс❤️", – написали в твиттере "МЮ".

Напомним, Фергюсон был главным тренером "Манчестер Юнайтед" с1986 по 2013 год. Под его руководством клуб смог выиграть 38 трофеев.

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