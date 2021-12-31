"Манчестер Юнайтед" поздравил Фергюсона с 80-летием

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"Манчестер Юнайтед" поздравил Фергюсона с 80-летием

Фото твиттер Mirror Football

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон сегодня отмечает 80-летний юбилей.

С днём рождения шотландца поздравила и пресс-служба "красных дьяволов".

"Направляем огромные поздравления нашему легендарному бывшему тренеру", - говорится в посте "МЮ" в соцсетях.

Фергюсон возглавлял "Юнайтед" с 1986 по 2013 год и выиграл с командой 38 трофеев.

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