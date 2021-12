"Манчестер Юнайтед" поздравил Фергюсона с 80-летием

Фото твиттер Mirror Football

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон сегодня отмечает 80-летний юбилей.

С днём рождения шотландца поздравила и пресс-служба "красных дьяволов".

"Направляем огромные поздравления нашему легендарному бывшему тренеру", - говорится в посте "МЮ" в соцсетях.

Sending big birthday wishes to our legendary former manager ❤️#MUFC pic.twitter.com/bdMY5DGnSY