"Манчестер Юнайтед" поздравил Фергюсона с днём рождения

Сегодня, 31 декабря, бывшему главному тренеру "Манчестер Юнайтед" сэру Алексу Фергюсону исполняется 78 лет.

Пресс-служба "красных дьяволов" поздравила легендарного шотландского наставника с днём рождения.

"Нет больших легенд, чем он. Хорошего дня, сэр Алекс", - говорится в публикации клуба в твиттере.

Legends don’t come much bigger than this.



Have a great day, Sir Alex ❤️ #MUFC pic.twitter.com/NXz6o4aYed — Manchester United (@ManUtd) December 31, 2019

Фергюсон возглавлял "МЮ" с 1986 по 2013 год и выиграл с командой 38 трофеев, в том числе 13 титулов АПЛ и 2 кубка Лиги Чемпионов.

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