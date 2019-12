"Манчестер Юнайтед" поздравил Фергюсона с днём рождения

Сегодня, 31 декабря, бывшему главному тренеру "Манчестер Юнайтед" сэру Алексу Фергюсону исполняется 78 лет.

Пресс-служба "красных дьяволов" поздравила легендарного шотландского наставника с днём рождения.

"Нет больших легенд, чем он. Хорошего дня, сэр Алекс", - говорится в публикации клуба в твиттере.

Legends don’t come much bigger than this.



Have a great day, Sir Alex ❤️ #MUFC pic.twitter.com/NXz6o4aYed