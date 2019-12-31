"Манчестер Юнайтед" поздравил Фергюсона с днём рождения

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"Манчестер Юнайтед" поздравил Фергюсона с днём рождения

Сегодня, 31 декабря, бывшему главному тренеру "Манчестер Юнайтед" сэру Алексу Фергюсону исполняется 78 лет.

Пресс-служба "красных дьяволов" поздравила легендарного шотландского наставника с днём рождения.

"Нет больших легенд, чем он. Хорошего дня, сэр Алекс", - говорится в публикации клуба в твиттере.

Фергюсон возглавлял "МЮ" с 1986 по 2013 год и выиграл с командой 38 трофеев, в том числе 13 титулов АПЛ и 2 кубка Лиги Чемпионов.

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