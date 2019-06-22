"Манчестер Юнайтед" предлагает Де Хеа зарплату 335 тысяч евро в неделю

"Манчестер Юнайтед" продолжает улучшать условия нового контракта для голкипера де Хеа. Об этом пишет The Sun.

По данным источника, "красные дьяволы" всеми силами пытаются сохранить 28-летнего игрока, в котором заинтересован ПСЖ. "МЮ" готов предложить вратарю 5-летний контракт с еженедельной зарплатой в 335 тысяч евро.

Нынешний контракт между манкунианцами и испанским вратарем истекает летом 2020 года.

В минувшем сезоне де Хеа провел за манкунианцев 48 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 63 мяча.

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