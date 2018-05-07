"Манчестер Юнайтед" предлагает Гризманну более выгодный контракт, нежели "Барселона"

Теги манчестер юнайтедатлетико мадридантуан гризманнбарселона

"Манчестер Юнайтед" предлагает Гризманну более выгодный контракт, нежели "Барселона""Манчестер Юнайтед" предлагает форварду мадридского "Атлетико" Антуану Гризманну более выгодный контракт, нежели каталонская "Барселона".

Так, по сведениям испанской прессы, "сине-гранатовые" готовы платить 27-летнему нападающему "матрасников" 15 миллионов евро в год, тогда как "красные дьяволы" могут положить французу сверху еще 3 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Гризманн забил 27 мячей и сделал 14 результативных передач в 46 матчах за "Атлетико".

Напомним, Бартомеу подтвердил свою встречу с агентами Гризманна. | soccernews.ru

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