"Манчестер Юнайтед" предлагает Гризманну более выгодный контракт, нежели "Барселона"

"Манчестер Юнайтед" предлагает форварду мадридского "Атлетико" Антуану Гризманну более выгодный контракт, нежели каталонская "Барселона".

Так, по сведениям испанской прессы, "сине-гранатовые" готовы платить 27-летнему нападающему "матрасников" 15 миллионов евро в год, тогда как "красные дьяволы" могут положить французу сверху еще 3 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Гризманн забил 27 мячей и сделал 14 результативных передач в 46 матчах за "Атлетико".

Напомним, Бартомеу подтвердил свою встречу с агентами Гризманна. | soccernews.ru