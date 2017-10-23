"Манчестер Юнайтед" предлагает Моуринью 14,6 миллионов евро в год

Руководство "Манчестер Юнайтед" обеспокоено интересом ПСЖ к главному тренеру манкунианской команды Жозе Моуринью, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, в связи с этим, боссы "красных дьяволов" активизировали переговоры с португальским специалистом о новом долгосрочном контракте.

Отмечается, что "МЮ" предлагает Моуринью пятилетнее соглашение с зарплатой 14,6 миллионов евро за сезон.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" претендует на Марко Ройса. | http://soccernews.ru