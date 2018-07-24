"Манчестер Юнайтед" предлагал 100 миллионов за игрока "Наполи"

"Манчестер Юнайтед" пытался приобрести защитника "Наполи" Калиду Кулибали.

Однако как сообщает Calciomercato, неаполитанцы отвергли 100-миллионное предложение "красных дьяволов".

Напомним, что "Наполи" также не отпустил Кулибали в "Челси".

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