"Манчестер Юнайтед" предлагал 100 миллионов за игрока "Наполи"

Теги наполиманчестер юнайтедкалиду кулибали

"Манчестер Юнайтед" предлагал 100 миллионов за игрока "Наполи"

"Манчестер Юнайтед" пытался приобрести защитника "Наполи" Калиду Кулибали.

Однако как сообщает Calciomercato, неаполитанцы отвергли 100-миллионное предложение "красных дьяволов".

Напомним, что "Наполи" также не отпустил Кулибали в "Челси".

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" рассматривает три кандидатуры на усиление своего центра обороны. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

В чем будут играть клубы Серии А в сезоне 2018/2019: представление игровой формы

В чем будут играть клубы Серии А в сезоне 2018/2019: представление игровой формы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов