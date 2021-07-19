"Манчестер Юнайтед" предложил 30 млн за Кулибали. "Наполи" ответил

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"Манчестер Юнайтед" предложил 30 млн за Кулибали. "Наполи" ответил

Фото: инстаграм Калиду Кулибали/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" начал переговоры по трансферу защитника неаполитанского "Наполи" и сборной Сенегала Калиду Кулибали, сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, английский клуб предложил за футболиста 30 миллионов евро, но получил отказ. "Наполи" оценивает игрока не менее, чем в 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне 30-летний Кулибали провел за "Наполи" 37 матчей во всех турнирах и забил один гол.

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