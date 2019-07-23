"Манчестер Юнайтед" предложил 75 миллионов евро за хавбека сборной Сербии

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"Манчестер Юнайтед" предложил 75 миллионов евро за хавбека сборной Сербии

"Манчестер Юнайтед" хочет купить сербского полузащитника "Лацио" Сергея Милинковича-Савича, сообщает La Repubblica.

По сведениям издания, английский клуб готов заплатить за футболиста 75 миллионов евро с учетом бонуса. Хавбек заинтересован в переходе в стан манкунианцев, но им также интересуется ПСЖ.

Ранее президент "Лацио" Клаудио Лотито неоднократно заявлял, что оценивает игрока в 150 миллионов евро, но за последний сезон его стоимость могла снизиться.

В минувшем сезоне 24-летний Милинкович-Савич провел за "Лацио" 41 матч во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с римским клубом действует до лета 2023 года. В сборную Сербии хавбек вызывается с 2017 года и провел за нее 12 матчей.

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