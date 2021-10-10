"Манчестер Юнайтед" предложил Магуйару огромную зарплату

Фото: инстаграм Харри Магуайра/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" намерен продлить контракт с защитником и капитаном Харри Магуайром, сообщает The Sun..

По сведениям источника, манкунианцы предложили футболисту новое соглашение с зарплатой 21 миллиона евро в год. Сейчас защитник получает 13,5 миллиона в год.

Магуайр перешел в "Манчестер Юнайтед" летом 2019 года из "Лестера". Сумма трансфера составила 87 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел семь матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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