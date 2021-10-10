"Манчестер Юнайтед" предложил Магуйару огромную зарплату
Фото: инстаграм Харри Магуайра/Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" намерен продлить контракт с защитником и капитаном Харри Магуайром, сообщает The Sun..
По сведениям источника, манкунианцы предложили футболисту новое соглашение с зарплатой 21 миллиона евро в год. Сейчас защитник получает 13,5 миллиона в год.
Магуайр перешел в "Манчестер Юнайтед" летом 2019 года из "Лестера". Сумма трансфера составила 87 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел семь матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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|Команда
|М
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|27
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|2
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|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
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|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
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|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
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|13
|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18