"Манчестер Юнайтед" предложил Мате новый контракт

"Манчестер Юнайтед" намерен удержать в составе испанского полузащитника Хуана Мату, сообщает Manchester Evening News.

По сведениям издания, английский клуб предложил футболисту новое соглашение до лета 2020 года с возможностью продления еще на сезон. Нынешний контракт игрока истекает ближайшим летом. Интерес к нему проявляет "Барселона".

В нынешнем сезоне 31-летний Мата провел за "Манчестер Юнайтед" 31 матч во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

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