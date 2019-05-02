"Манчестер Юнайтед" предложил Мате новый контракт

Теги манчестер юнайтедхуан мата

"Манчестер Юнайтед" предложил Мате новый контракт

"Манчестер Юнайтед" намерен удержать в составе испанского полузащитника Хуана Мату, сообщает Manchester Evening News.

По сведениям издания, английский клуб предложил футболисту новое соглашение до лета 2020 года с возможностью продления еще на сезон. Нынешний контракт игрока истекает ближайшим летом. Интерес к нему проявляет "Барселона".

В нынешнем сезоне 31-летний Мата провел за "Манчестер Юнайтед" 31 матч во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

Не пропустите: Лингард: "Был бы рад переходу Роналду в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Балотелли сравнил Месси и Роналду

Балотелли сравнил Месси и Роналду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 36 70
4 Челси Челси 36 68
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 36 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер Сити Лестер Сити 36 51
9 Эвертон Эвертон 36 50
10 Уотфорд Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 36 46
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 36 42
14 Борнмут Борнмут 36 42
15 Бернли Бернли 36 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 36 38
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 36 35
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 36 31
19 Фулхэм Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 36 14
Полная таблица

топ-5 тегов