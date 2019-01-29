"Манчестер Юнайтед" предложил новые контракты двум ветеранам

"Манчестер Юнайтед" хочет продлить сотрудничество с двумя ветеранами команды, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, клуб предложил новые контракты Эшли Янгу и Хуану Мате. Действующие соглашения футболистов истекают летом 2019 года.

Стоит отметить, что интерес к 33-летнему Янгу проявляют "Интер" и "Рома", а на 30-летнего Мату претендуют "Реал", "Барселона", ПСЖ, "Ювентус" и "Арсенал".

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