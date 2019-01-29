"Манчестер Юнайтед" предложил новые контракты двум ветеранам
"Манчестер Юнайтед" хочет продлить сотрудничество с двумя ветеранами команды, сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, клуб предложил новые контракты Эшли Янгу и Хуану Мате. Действующие соглашения футболистов истекают летом 2019 года.
Стоит отметить, что интерес к 33-летнему Янгу проявляют "Интер" и "Рома", а на 30-летнего Мату претендуют "Реал", "Барселона", ПСЖ, "Ювентус" и "Арсенал".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|23
|11