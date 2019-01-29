"Манчестер Юнайтед" предложил новые контракты двум ветеранам

Теги манчестер юнайтедэшли янгхуан мата

"Манчестер Юнайтед" предложил новые контракты двум ветеранам

"Манчестер Юнайтед" хочет продлить сотрудничество с двумя ветеранами команды, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, клуб предложил новые контракты Эшли Янгу и Хуану Мате. Действующие соглашения футболистов истекают летом 2019 года.

Стоит отметить, что интерес к 33-летнему Янгу проявляют "Интер" и "Рома", а на 30-летнего Мату претендуют "Реал", "Барселона", ПСЖ, "Ювентус" и "Арсенал".

Не пропустите: Сульшер рассказал о целях "Манчестер Юнайтед" в текущем сезоне. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Челси" может усилиться основным хавбеком "Барселоны"

"Челси" может усилиться основным хавбеком "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 23 11
Полная таблица

топ-5 тегов